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اليمن يدين تفجيرًا وقع في مدينة كويتا بباكستان

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 أدان اليمن، اليوم السبت، التفجير الذي وقع في مدينة "كويتا" جنوب غربي باكستان، أمس، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان

موقف اليمن الرافض لكافة أشكال التطرف والإرهاب، داعية المجتمع الدولي للعمل سويا لمحاربته وتجفيف منابعه، معربة عن تضامن اليمن مع الحكومة والشعب
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الباكستاني في مواجهة الإرهاب والتطرف.
وكانت السلطات الباكستانية قد ذكرت، أمس، أن الانفجار الذي وقع في سوق بمدينة (كويتا) عاصمة إقليم بلوشستان، نجم عن انفجار عبوة ناسفة كانت مخبأة بين الخضار في السوق، وأسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 48 آخرين.
 
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