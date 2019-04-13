"عرس" في احتجاجات السودان.. والمتظاهرون: "أبشر يا عريس"

انضم عروسان إلى المتظاهرين أمام مقر القوات المسلحة في السودان، وشاركا المحتجين في الاعتصام هناك لبضعة دقائق، وسط تبريكات انهالت عليهما من الموجودين في المكان.

ويشارك آلاف السودانيين منذ أيام في اعتصام أمام مقر هيئة أركان الجيش السوداني في العاصمة السودانية الخرطوم للمطالبة برحل

جميع رموز النظام، الذي كان يرأسه عمر البشير قبل أن يعزله الجيش الخميس الماضي.

وترجل العروسان من سيارة مزينة كانت تقلهما، وتقدما باتجاه المعتصمين وهما يرفعان شارات النصر، وسط صيحات من حولهم تقول: "أبشر

يا عريس.. أبشر يا عريس".

وبينما كان العريس يرتدي جلابية بيضاء ويعتمر طاقية بيضاء، كانت العروس ترتدي زيا تقليدي سودانيا أحمر اللون، وتضع على رأسها سلسلة يتدلى منها قطع مذهبة.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين والقائمين على إعلان الحرية والتغيير، السبت، السودانيين إلى مواصلة اعتصامهم أمام مقرات الجيش في جميع أنحاء البلاد حتى يتم تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.