الإندونيسيون المتضررون من الزلزال يرفضون ترك الأماكن العالية

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم السبت، أن بعض السكان المذعورين في الجزيرة الإندونيسية لومبوك، التى ضربها زلزال بقوة 6.8 أمس الجمعة، يرفضون العودة، بسبب التحذير من موجات المد البحري (تسونامي) والمخاوف من احتمال حدوث المزيد.

وأوضحت أنه قد صدر تحذير أمس الجمعة، من كارثة تسونامي للمجتمعات الساحلية في مقاطعة موروالي، حيث نصح السكان بالابتعاد عن الساحل، وتم رفع التحذير في وقت لاحق من قبل وكالة الكوارث، التي قدرت الموجة بأقل من نصف متر.

كما أظهرت لقطات فيديو من جزيرة لومبوك سكان خائفين - بعضهم يحملون أطفال - يركضون من منازلهم ويتسابقون إلى أماكن

أعلى على دراجات نارية.

وقالت إميليانا رماير، إحدى سكان جزيرة لووك، إنها وأسرتها نامت في التلال بين عشية وضحاها ".

وقد امتدت الهزات الارتدادية عبر الساحل الشرقي لسولاويسي - وهي جزيرة قتل فيها الآلاف في تسونامي العام الماضي - فيما كان المسؤولون يتدافعون لتقييم ما إذا كانت هناك أية إصابات أو أضرار جسيمة، لكن تبين فى وقتاً لاحق أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات أو إصابات مؤكدة.

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وقع الزلزال على عمق ضحل نسبيا على بعد 17 كيلومترا

قبالة سولاويسي، حيث قتل زلزال بلغت قوته 7.5 درجة حول مدينة بالو أكثر من 4300 شخص العام الماضي.

من ناحية أخرى، قال محمد شوله، قائد شرطة مدينة بوسو في سولاويسي، إن تأثير الزلزال كان طفيف، هناك القليل من الضرر، لكن لا يوجد شيء كبير ولا توجد إصابات"، كما ذكرت مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس 24" :" لا توجد علامات على أضرار كبيرة في الممتلكات، الوضع يعود إلى طبيعته".

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن إندونيسيا تعد واحدة من أكثر الدول عرضة للكوارث على وجه الأرض بسبب موقعها المترابط مع ما يسمى بحلقة المحيط الهادئ للنار، حيث تصطدم الصفائح التكتونية.

وقد شهدت إندونيسيا العام الماضي أكثر من 2500 كارثة، تتراوح من سلسلة من الزلازل المميتة إلى الانهيارات الأرضية القاتلة والانفجارات البركانية.