"صالح"يدعو للوقوف مع الجيش والاقتراع بالصناديق بعد التحرير

دعا رئيس مجلس النواب الليبى، عقيلة صالح، الشعب الليبي، للوقوف مع الجيش الوطني للحفاظ على وحدة التراب.
جاء ذلك خلال كلمة وجهها رئيس مجلس النواب الليبي إلى الشعب الليبي في افتتاح جلسة مجلس النواب في بنغازي.
وقال صالح "سنذهب لصناديق الاقتراع بعدتحرير طرابلس"، فيما دعا دول العالم للمحافظة على أموال ليبيا، ورفع حظر تسليح الجيش الوطني.
وأشار عقيلة صالح إلى حرص ليبيا على التعاون مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب.
وبلغ مسلسل الاشتباكات في العاصمة
وتشير تقديرات عسكرية إلى أن الجيش الليبي بقيادة حفتر يتقدم على الأرض ويزيد من نفوذه على الأراضي الغربية.
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