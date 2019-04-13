رئيس مجلس النواب الليبي: الشعب سيذهب لصناديق الاقتراع بعد تحرير طرابلس

قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن الشعب الليبي سيذهب لصناديق الاقتراع بعد تحرير طرابلس، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار صالح ، إلى حرص ليبيا على التعاون مع المجتمع
وأعلن الجيش الوطني الليبي، في
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