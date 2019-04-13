جندي أميركي يقتل يابانية في أوكيناوا.. وينتحر

قالت وزارة الخارجية اليابانية، السبت، إن جنديا أميركيا قتل سيدة يابانية طعنا ثم انتحر في أوكيناوا، وسط استياء متزايد تجاه وجود القوات الأميركية في جنوب غرب اليابان.
وأكدت القوات الأميركية في اليابان أن جهاز التحقيق الجنائيالبحري يتعاون مع الشرطة المحلية في التحقيقات في مقتل أحد البحارة الأميركيين وأحد سكان أوكيناوا السبت، وفق ما نقلت وكالة "الأسوشيتد برس".
وأشارت القوات الأميركية في بيان: "هذه
وأجرى نائب وزير الخارجية الياباني تاكيو أكيبا اتصالا هاتفيا بالسفير الأميركي ويليام هاغرتي، وطلب منه التعاون مع التحقيق وبذل الجهود المبذولة لمنع تكرار ذلك، معربا عن "أسفه الشديد"، وفقا لوزارة الخارجية.
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