إحباط محاولة تسلل 356 شخصًا إلى ليبيا عبر السلوم

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح بالتنسيق وعناصر حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت، محاولة تسلل 356 شخصًا من عدة محافظات مصرية، حال شروعهم مغادرة البلاد بطريقة

غير مشروعة إلي ليبيا عبر الدروب الصحراوية بالسلوم، ولتواجدهم بمنطقة غير مصرح بتواجد المدنيين فيها بدون تصريح، وفقًا لوكالة أنباء الشرقالأوسط.وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، قد تلقى إخطارًا بضبط 356 مصريًا، وذلك حال مغادرتهم البلاد، وقامت الأجهزة الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.