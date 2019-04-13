إصابة 4 أشخاص في انفجار قنبلة بالصومال

أصيب 4 أشخاص على الأقل إثر قيام مجهولين بإلقاء قنبلة يدوية على احدي المقاهي الصغيرة في مدينة "كيسمايو" الصومالية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق

الأوسط.ونقل راديو "شابيلي" الصومالي اليوم السبت عن شهود عيان قولهم إن القوات الأمنية في منطقة "جوبالاند"وصلت إلى مكان الانفجار وفتحت تحقيقا للوقوف على أسبابه وملابساته.من جانبها، ذكرت الشرطة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، فيما لم تعلن أية جهة مسئوليتها عن هذا الانفجار.