"السترات الصفراء" تتظاهر من جديد قبل إعلانات ماكرون "التطمينية"

دعا أصحاب "السترات الصفراء" إلى تظاهرات جديدة في فرنسا، اليوم السبت، قبل الإعلانات المتوقعة في الأيام المقبلة للرئيس إيمانويل ماكرون التي يفترض أن تطمئن الحركة الاجتماعية التي نشأت في الأصل بعد زيادة الضريبة.
وسيحاول أصحاب "السترات الصفراء" الذين شهد تحركهم تراجعاً الأسبوع الماضي، جمع أعداد كبيرة في تولوز المعلنة للتحرك الوطني.
وتُنظم التظاهرات المقررة في باريس ومارسيليا وجرونوبل، استعداداً لتنظيم "يوم عظيم" جديد وعد به أصحاب "السترات الصفراء" في 20 أبريل، بعد الإعلانات المنتظرة لإيمانويل ماكرون.
وبعد أكثر من شهرين من الاستشارات الوطنية، يتعين على رئيس الدولة أن يعلن في الواقع عن تدابير "قوية" و"كثيفة"، كما تقول السلطة التنفيذية، لمحاولة طمأنة الحركة الاجتماعية التي نشأت في الأصل بعد زيادة الضريبة. ولم تكشف الرئاسة عن تاريخ هذا البيان وصيغته.
وتظاهرات السبت هي الأولى، منذ بدء تنفيذ قانون محاكمة الخارجين على القانون الخميس، بما في ذلك جريمة إخفاء الوجه في التظاهرات.
وصدر هذا القانون الشهر الماضي في سياق العنف الذي حصل خلال تظاهرات "السترات الصفراء" منذ بداية الحركة. وفي بداية ديسمبر خصوصاً، كانت صور الفوضى في باريس وشارع الشانزليزيه الشهير قد انتشرت حول العالم.
وجمّد المجلس الدستوري بعض الأجزاء من القانون، لكنه سيكون هدفاً للمتظاهرين في باريس اليوم، والذين سيطالبون بالإلغاء الكامل لهذا القانون.
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