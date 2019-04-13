الرئيس اليمني يوجه باعتماد 5 مليارات ريال لاستكمال مشاريع بحضرموت

وجّه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الحكومة باعتماد مبلغ خمسة مليارات ريال، لاستكمال عدد من المشاريع التنموية والخدمية والمنشئات الرياضية بحضرموت.

وأشارت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن هادي "كلّف الحكومة بالبحث عن تمويل عاجل لتنفيذ طريق (ثمود - القف - الحجر - زمخ العبر)، وتكليفه لرئيس الوزراء بزيارة مؤسسات الدولة والنظر في الاحتياجات الخدمية الهامة".

وجاء ذلك خلال ترأس هادي اليوم السبت، بمدينة سيئون اجتماعاً ضم قيادة محافظة حضرموت ومدراء المكاتب التنفيذية بمديريات الوادي والصحراء وعدد من الشخصيات الاجتماعية، بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

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وقال إن "وجود قيادات الدولة كلها في سيئون، واجتماع مجلس النواب اليوم في وادي حضرموت، يثبت أن هذه المدينة حاضنة لكل اليمنيين كما هو عهدها على الدوام كبيرة بحجم الوطن".

ولفت إلى المشاريع التي تم تنفيذها ومنها مشروع الكهرباء، وسيتم العمل على شبكات الكهرباء في الوادي وبدء العمل في محطة ساحل حضرموت، علاوة على تغطية محطة بترو مسيلة لوادي حضرموت".

يُذكر أن الرئيس اليمني وصل اليوم إلى سيئون في محافظة حضرموت لحضور الجلسة الأولى للبرلمان اليمني، بعد توقف لأكثر من أربعة أعوام منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية.