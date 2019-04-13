آلاف الباكستانيين يشكلون صورة "بشرية" لمسجد النور

تجمع آلاف الباكستانيين الذين ارتدوا الأبيض في مدينة جانج الباكستانية، لتشكيل صورة عملاقة لمسجد النور في كرايس تشرتش في نيوزيلندا، حيث استهدف مسلح يحمل أسلحة نصف آلية المسلمين خلال صلاة الجمعة في 15 مارس، ما أدى إلى مقتل 50 مصلياً وإصابة عشرات الأشخاص.

وتظهر مشاهد صوّرت بطائرة مسيّرة، رجالاً يلبسون الرداء التقليدي، ويقفون في حقل أخضر، فيما كتبت مجموعة أخرى بأجسادها عبارة "الإسلام سلام".

ووُضع علمان ضخمان لباكستان ونيوزيلندا على العشب على مسافة أمتار قليلة من المشاركين. وعلى لافتة طويلة كُتب "تضامن من باكستان مع شهداء كرايس تشرتش".

ووجهت إلى برانتن تارنت وهو أسترالي في الثامنة والعشرين، تهمة قتل 50 شخصاً ومحاولة قتل 39 آخرين في هجومين نفذهما على مسجدين في نيوزيلندا في 15 مارس الماضي.

Advertisements

أقرأ أيضاً:

نيوزيلندا تسلم جثث ضحايا "مجزرة" المسجدين

الإمارات: موقفنا ثابت برفض الإرهاب وتعازينا لأسر الضحايا

تفاصيل جديدة مروعة عن "مذبحة" مسجدي نيوزيلندا