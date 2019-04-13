كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان اليمني يدعو الحكومة للعودة إلى عدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، الوزراء والمسؤولين للعودة إلى عدن والقيام بمهامهم من العاصمة المؤقتة للبلاد، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني وتحقيق السلام.

وطلب البركاني، خلال افتتاح جلسة مجلس النواب صباح اليوم السبت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرق اليمن، من كافة الوزراء والمسؤولين والقيادات العودة وإدارة شؤون البلاد من العاصمة المؤقتة.

كما دعا البركاني رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الى إصدار قرار بالعودة لكافة قيادات الدولة للقيام بمهامهم من العاصمة المؤقتة للبلاد.

وأكد البركاني أن إيران تسعى عبر المشروع الحوثي لتثبيت نفوذها من اليمن إلى لبنان.

وأضاف: "مصممون على هزيمة انقلاب الحوثيين ليستعيد الشعب اليمني دولته"، مشيدا بدور تحالف دعم الشرعية في وجه الانقلاب، مشدداً على أن الانقلابيين يعملون على تنفيذ برنامج فارسي.

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وقال البركاني إن "اجتماع البرلمان اليمني في سيئون يأتي متوافقاً مع مواد الدستور".

وانطلقت اليوم الجلسة الأولى للبرلمان في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي، بعد توقف لأكثر من 4 أعوام.

وبدأت عملية انتخاب هيئة الرئاسة البرلمانية بمشاركة 141 نائباً، حيث تم اختيار سلطان البركاني رئيساً للبرلمان بالإجماع، وعقب اختياره، أعلن البركاني فتح باب الترشح لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان.

وهذه هي المرة الأولى التي يعقد فيه البرلمان جلساته منذ اندلاع النزاع المسلح في اليمن عقب انقلاب الحوثيين على الشرعية في العام 2014.

وكان الرئيس اليمني قد وصل في وقت سابق اليوم إلى مدينة سيئون عاصمة محافظة حضرموت، شرقي اليمن، قادماً من مقر إقامته المؤقتة الرياض.