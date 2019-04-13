كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جندي أمريكي يقتل يابانية في أوكيناوا.. وينتحر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية اليابانية، السبت، إن جنديا أمريكيا قتل سيدة يابانية طعنا ثم انتحر في أوكيناوا، وسط استياء متزايد تجاه وجود القوات الأمريكية في جنوب غرب اليابان.

وأكدت القوات الأميركية في اليابان أن جهاز التحقيق الجنائي البحري يتعاون مع الشرطة المحلية في التحقيقات في مقتل أحد البحارة الأميركيين وأحد سكان أوكيناوا السبت، وفق ما نقلت وكالة "الأسوشيتد برس".

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وأشارت القوات الأمريكية في بيان: "هذه مأساة مروعة، ونحن ملتزمون تماما بدعم التحقيق"، وأوضحت أنها ستنشر المزيد من المعلومات في وقت لاحق.

وأجرى نائب وزير الخارجية الياباني تاكيو أكيبا اتصالا هاتفيا بالسفير الأمريكي ويليام هاغرتي، وطلب منه التعاون مع التحقيق وبذل الجهود المبذولة لمنع تكرار ذلك، معربا عن "أسفه الشديد"، وفقا لوزارة الخارجية.