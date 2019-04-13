كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التليفزيون السوداني: استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التليفزيون السوداني، استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح قوش، حسبما ذكرت قناة سي بي اكسترا، في خبر عاجل لها.

وقد أعلنت المعارضة السودانية ثلاثة شروط لفض اعتصامها أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك بعد تنحي رئيس المجلس الانتقالي العسكري عوض بن عوف، وخلافة عبد الفتاح البرهان له.

ونصت المطالب التي طرحتها "قوى إعلان الحرية والتغيير" على التالي: "ضمان عملية النقل الفوري للسلطة إلى حكومة مدنية انتقالية عبر المجلس القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير، إلغاء أي قرارات تعسفية من قيادات لا تمثلها ولا تمثل الشعب، التحفظ على كافة رموز السلطة الماضية من المتورطين في جرائم ضد الشعب".

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وأكدت القوى المعارضة أنه "وحتى تنفيذ هذه المطالب بشكل كامل علينا أن نتمسك باعتصامنا أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة وفي ولايات السودان المختلفة وبالإضراب الشامل حتى تنقل السلطة بالكامل لحكومة مدنية انتقالية".

وتؤكد القوى المعارضة أن المطالب المذكورة لا تقبل المساومة أو التلاعب وتنحي النظام القائم ونقل السلطة لحكومة مدنية انتقالية يجب أن يتم فورا.

وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أدى مساء الجمعة القسم رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، خلفا لوزير الدفاع عوض بن عوف، بعد إعلان الأخير استقالته.