كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تأمل تجنب العقوبات الأمريكية لقيامها بشراء إس-400 الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت وزيرة الدفاع الهندية، نيرمالا سيترامان، لوكالة "فرانس برس"، إن الهند تأمل في أن تتجنب العقوبات الأمريكية بسبب قيامها بشراء صاروخ إس-400 الروسي.

وقالت الوزيرة، في مقابلة هذا الأسبوع، إن الولايات المتحدة استوعبت أن نيودلهي، تحتاج إلى شراء أسلحة من روسيا، وغيرها؛ لكي تظل "شريكا قويا".

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وأضافت، لوكالة "فرانس برس"، أن الولايات المتحدة تفهمت اتفاق نيودلهي لشراء نظام الدفاع الصاروخي إس-400 مقابل 5.2 مليار دولار.

وأوضحت "سيترامان"، أن المفاوضات مع موسكو، وهي مورد قديم للجيش الهندي، بشأن إس-400 بدأت قبل فرض العقوبات الأمريكية.

وأكدت: "في حالة ‘س-400 فقد أوضحنا موقفنا جيدًا... لقد تم سماعنا وفهمنا. لقد قدّروا وجهة النظر المطروحة".