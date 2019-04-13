كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تناقش مصير "أسرى داعش" مع أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقشت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين أمس الجمعة، في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مصير المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش، الملف الذي سبب خلافات مع واشنطن.

وقالت الوزيرة الألمانية للصحافيين بعد لقائها نظيرها الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان "أكدت مرة أخرى أننا سنعالج كل حالة على حدة".

وأضافت: "لكننا مقتنعان بأن المشكلة الرئيسية تتمثل في جمع الأدلة في المنطقة حول النشاطات الإرهابية".

وترفض الدول الأوروبية استعادة مواطنيها الذين توجهوا إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم داعش لمحاكمتهم، مشددةً على غياب التحقيق الميداني وعلى أن قوات سوريا الديموقراطية التي تحتجزهم ليست حكومة.

وذكر مصدر في البنتاغون أن واشنطن التي تخشى فرار هؤلاء المتطرفيين، تقترح على الأوروبيين المتحفظين تمويل مراكز احتجاز أكثر أماناً يمكن تشييدها في العراق.

واقترحت بغداد محاكمة كل المتطرفيين الأجانب المحتجزين في سوريا مقابل أموال، وهو حل يمكن أن يسمح للدول التي جاؤوا منها بتسوية ملف عودتهم الشائك، لكنه يثير قلق منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

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وعبرت وزيرة الدفاع الألمانية عن ارتياحها للتأكيدات التي حصلت عليها حول إبقاء قوة أميركية في سوريا.

وقالت إن "الأمريكيين كرروا التأكيد على أنهم سيبقون في المنطقة بعديد كاف"، مضيفة أن "الأسابيع المقبلة ستكشف كيف يمكن لكل عضو (داخل التحالف الدولي ضد المتطرفين) تحمل حصته من العبء".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في فبراير الماضي أن الجيش الأمريكي سيبقي نحو 200 جندي أمريك يفي سوريا بعد تنفيذ الانسحاب الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب للقوات الأمريكية من هذا البلد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز "ستبقى في سوريا لفترة زمنية مجموعة صغيرة لحفظ السلام قوامها نحو مئتي جندي".

وجاء ذلك بعد إعلان ترامب سحب نحو ألفي جندي أمريكي من سوريا بحلول 30 أبريل، بينما يتخوف معارضو هذه الخطوة من نتائج محتملة لها بينها شن تركيا هجوما على القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، وإمكانية عودة تنظيم داعش.

وأعلن ترامب في 22 مارس أن المتطرفيين في تنظيم داعش هُزموا "بنسبة 100%" في سوريا.