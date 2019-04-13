كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يعتزم زيارة إيران 21 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، سيزور إيران يوم 21 أبريل.

وحسبما أوردت صحيفة "باكستان توداي"، فإنه من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء عمران خان بالمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني خلال زيارته.

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وأضافت المصادر، أن الغرض من زيارة "خان" هو تعزيز العلاقات الباكستانية الإيرانية والدعوة إلى الوحدة بين الأمة الإسلامية.

ووفقًا للصحيفة، ستكون هذه الزيارة الأولى لـ"خان" لإيران منذ وصوله إلى السلطة.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية، محمد فيصل، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم الخميس على تقارير عن رحلة رئيس الوزراء وقال: "سيتم تبادل التفاصيل في الوقت المناسب".