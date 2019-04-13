“فضائح العرب”…ابنة شقيق الرئيس بشار الأسد تحصل على المركزين الأول والثاني في مسابقة!- صورة

موجة من السخرية والانتقادات، تلك التي واجهت شام الأسد، نجلة شقيق بشار الأسد، بسبب فوزها بمركزين في الوقت ذاته، لحساب منافسات بطولة فروسية محلية.

وتم تداول صورة الطفلة شام وهي تضع قدميها على المركزين الأول والثاني، خلال تسلمها جائزة مسابقة الفروسية، ما جر على عائلة الأسد الحاكمة بسوريا سخرية عارمة، خصوصاً وأن الواقعة تكررت بشكل شبه مشابه سابقاً، حيث أن عائلة شقيق بشار الأسد فازت بجائزة مماثلة ليصعدوا ثلاثة إلى المنصة.

وتعد شام الأسد البنت البكر لماهر، شقيق بشار، والذي يشغل حالياً منصب قيادة الفرقة الرابعة التي تعتبر أهم قطعات الجيش السوري، منذ سنة 2017 تحديداً.