يوفنتوس يخطط للتخلي عن ديبالا مقابل صديق كريستيانو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي يخطط للاستغناء عن نجمه الأرجنتيني، باولو ديبالا، مقابل التعاقد مع صديق نجمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو.
وبحسب ما نقلته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس قد يلجأ إلى حل بيع ديبالا بالميركاتو المقبل، لتمويل صفقة البرتغالي جواو فيليكس، موهبة بنفيكا.
وأشارت إلى أن يوفنتوس يرى أن اللاعب البرتغالي الذي أحرز 3 أهداف في شباك آينترخت فرانكفورت مؤخرًا بالدوري الأوروبي يعد خيارًا مهمًا للمستقبل.
وأوضحت أن بنفيكا إذا فكر في التخلي عن فيليكس، فإنه قد يطلب الحصول على 100 مليون يورو، خاصة أن اللاعب صاحب الـ19 عامًا مطلوب من كبار أوروبا.
وسبق أن صرح فيليكس في حوار أنه يحلم باللعب إلى جوار مواطنه كريستيانو رونالدو، وهو ما يدعم ترجيح كفة يوفنتوس على أندية أخرى مثل ريال مدريد وبرشلونة وقطبي مانشستر.
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