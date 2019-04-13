شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الفجر تنظم حفل إشهار مقرأة الامام ابن الجزري لتلقي القراءات والان مع التفاصيل

نظمت ادارة التحفيظ بمؤسسة الفجر الخيرية الاجتماعية حفل إشهار مقرأة الإمام ابن الجزري لتلقي القراءات برعاية مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد - حضرموت بمسجد جامع باعبود (مقر المقرأة) كان اللقاء مفعم بالآيات القرآنية والمنظومات العلمية .

كما القيت بالحفل عدد من الكلمات للمشايخ اشادوا فيها بدرو مؤسسة الفجر في الاهتمام والرعاية لمثل هذه الاعمال في تحفيظ القرآن .

والجدير بالذكر أن هذه المقرأة سيقوم بالإقراء فيها مجموعة من المشايخ المجازين بالقراءات العشر وبأعلى الأسانيد وسيبدأ التسجيل فيها من الآن وستبدأ الدراسة بالمقرأة في شوال القادم .

حضر الحفل كل من الشيخ صالح بن محمد باكرمان رئيس مؤسسة الفجر الخيرية الاجتماعية والشيخ الدكتور صالح بن مبارك دعكيك المشرف العام لمركز الإمام الكسائي لتلقي القراءات والشيخ محمد بن صالح بابحر المشرف العام لمقرأة الإمام ابن الجزري لتلقي القراءات الشيخ عصام بن عبد الله باوزير رئيس جمعية الحكمة اليمانية الخيرية فرع حضرموت والشيخ الدكتور جمال بن رمضان حديجان عميد كلية الشريعة بجامعة الريان وصبري باحشوان ممثل مكتب الأوقاف والإرشاد وعبود عوض التميمي نائب وكيل المسجد .