شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يستقبل بسيئون وفداً من منظمات الأمم المتحدة (الاوتشا) والان مع التفاصيل

استقبل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم بمدينة سيئون وفداً من منظمات الامم المتحدة برئاسة مدير مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية باليمن (الاوتشا) السيد سيبستيان تريڤ، ونائب مدير برنامج الغذاء العالمي باليمن السيد علي الرضا .

واعرب وفد المنظمات الدولية عن ارتياحهم لكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكدين إنبهارهم بما لمسوه على الواقع من استقرار امني في حضرموت وتعاون كبير على كافة المستويات .

وقدّم اعضاء الوفد للسيد المحافظ صورة عن نتائج جولتهم بساحل حضرموت وزياراتهم لعدد من المرافق الخدمية واطلاعهم على الواقع عن كثب .

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مؤكدين ان زيارتهم لحضرموت تأتي بهدف الترتيب لفتح مكاتب لمنظمات الامم المتحدة في المكلا لتقديم المساعدات في الجانبين الانساني والخدمي للمواطنين في محافظة حضرموت والمحافظات الشرقية، وان ما شاهدوه من استقرار امني وتعاون من قبل السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة والمواطنين سيدفعهم نحو التسريع بافتتاح مكاتب لمنظمات الامم المتحدة في حضرموت .

ورحب محافظ حضرموت بوفد منظمات الامم المتحدة في حضرموت ، مؤكداً ان حضرموت من افضل المحافظات في الجانب الامني ،وتمثل ثلث مساحة اليمن وبها مدن ومناطق وقرى ممتدة على طول الشريط الساحلي والوادي والهضبة والصحراء، الأمر الذي يتطلب تقديم المساعدات الانسانية للمواطنين في هذه المناطق والتدخل باقامة مشاريع خدمية في قطاعات المياه والرعاية الصحية والتعليم والكهرباء والزراعة .

شاكراً جهودهم في التسريع بافتتاح مكاتب للامم المتحدة في حضرموت ، مؤكداً استعداد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لتقديم التسهيلات اللازمة لانجاح مهمة عملهم الانساني .

حضر اللقاء وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي ومدير عام مكتب المحافظ المهندس صالح العوبثاني.