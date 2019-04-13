شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر يُعلق على أول جلسة للبرلمان في سيئون والان مع التفاصيل

قدم السفير السعودي في اليمن محمد ال جابر تهانيه الى الرئيس هادي ورئيس مجلس النواب وذلك لانعقاد البرلمان اليوم في مدينة سيئون. وقال آل جابر في تعريده على حسابه:" أهنئ فخامة الرئيس #اليمني ونائبه وحكومتة، والشعب اليمني الكريم على انعقاد جلسة مجلس النواب اليمني بعدد فاق النصاب القانوني. وأضاف:" كما اهنئ رئيس مجلس النواب وهيئة رئاسته على انتخابهم.وفي خطوة تؤكد عزيمة الشعب اليمني على استعادة دولته وانهاء مشروع الميليشيا الحوثية المدعومة من #ايران. وكان البرلمان اليمني قد انعقد صباح اليوم السبت في مدينة سيئون وتشكلت الهيئة الرئاسية للبرلمان بحضرو الرئيس ونايبه ورئيس الوزراء.

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