شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يوجه باعتماد 5 مليار ريال لاستكمال مشاريع في حضرموت والان مع التفاصيل

وجه الرئيس هادي اليوم السبت باعتماد 5 مليار ريال لاستكمال مشاريع في محافظة حضرموت.

كما كلف الحكومة بالبحث عن تمويل عاجل لتنفيذ طريق (ثمود - القف - الحجر - زمخ العبر) وتكليفه لرئيس الوزراء بزيارة مؤسسات الدولة والنظر في الاحتياجات الخدمية الهامة.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم بمدينة سيئون اجتماعاً ضم قيادة محافظة حضرموت ومدراء المكاتب التنفيذية بمديريات الوادي والصحراء وعدد من الشخصيات الاجتماعية، بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

وعبر الرئيس هادي عن سعادته الغامرة بتواجده بين أبناء حضرموت وزيارته لسيئون في هذه اللحظة التاريخية من حياة اليمنيين لتدشين انعقاد الجلسة غير الاعتيادية لمجلس النواب والوقوف على احتياجات محافظة حضرموت.

وقال " إن وجود قيادات الدولة كلها في سيئون واجتماع مجلس النواب اليوم في وادي حضرموت يثبت أن هذه المدينة حاضنة لكل اليمنيين كما هو عهدها على الدوام كبيرة بحجم الوطن".

ولفت فخامته إلى المشاريع التي تم تنفيذها ومنها مشروع الكهرباء وسيتم العمل على شبكات الكهرباء في الوادي وبدء العمل في محطة ساحل حضرموت، علاوة على تغطية محطة بترو مسيلة لوادي حضرموت".

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وأشار إلى القرارين الصادرين باستقلالية مستشفى سيئون وجامعة سيئون والقرار الصادر بإنشاء كلية الشرطة في محافظة حضرموت، موجهاً الحكومة بتبني دعم إنشاء الكليات في جامعة سيئون.

وقال فخامة الرئيس "المستقبل القادم هو لحضرموت بواديها وساحلها.. حضرموت المحافظة وحضرموت الإقليم إن شاء الله".. مؤكدا على العمل كفريق واحد من أجل نهضة حضرموت وضرورة مضاعفة الجهود في تعزيز الاجهزة الامنية والعسكرية ورفدها بكوادر من أبناء حضرموت.

من جانبه أكد رئيس الوزراء أن المشاريع التي وجه بها فخامة الرئيس ستتيح فرصة مهمة للبناء في المحافظة ومنها مديريات الوادي والصحراء وأن الحكومة ستشرع في تنفيذ التوجيهات المذكورة.

وكان محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني رحب بزيارة فخامة رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء وقيادات الدولة، مؤكداً أن قرار فخامة الرئيس بانعقاد مجلس النواب في سيئون يعد قراراً تاريخياً تشرفت به حضرموت التي ستظل انموذجاً للأمن والاستقرار والبناء المؤسسي.

وعبر باسمه ونيابة عن قيادة المحافظة وأبنائها عن بالغ الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية لاهتمامه البالغ والمستمر بحضرموت وبنائها وتنميتها وعلى توجيهاته بعدد من المشاريع في هذه الزيارة التاريخية، مؤكداً أن حضرموت ستظل على الدوام إلى جوار الشرعية في التصدي لمشروع الانقلاب.

واستمع فخامة الرئيس خلال الاجتماع إلى احتياجات أبناء المحافظة التي تحدث بها عضو مجلس الشورى عبدالله الكثيري نيابة عن الحاضرين .

وعبر الحاضرون عن سعادتهم الغامرة بزيارة فخامة رئيس الجمهورية وقيادات الدولة وما سينتج عن هذه الزيارة من مشاريع تنموية وخدمية تعود بالنفع على أبناء حضرموت.. مؤكدين دعمهم لفخامة الرئيس ومشروع اليمن الاتحادي الجديد وإعلان اقليم حضرموت.