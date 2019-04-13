شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف سوقا في باكستان والان مع التفاصيل
أدان اليمن الهجوم الارهابي الذي نفذه انتحاري في سوق خضار بمدينة كويتا الباكستانية وأودى بحياة العشرات من القتلى والجرحى من الأبرياء،وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها موقف اليمن الرافض لكافة اشكال التطرف والإرهاب، وتدعو المجتمع الدولي للعمل سويا لمحاربته وتجفيف منابعه.
وأعرب البيان عن تضامن اليمن ووقوفها الى جانب الحكومة والشعب الباكستاني الشقيق في مواجهة الإرهاب والتطرف.
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