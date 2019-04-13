شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني تحت التعذيب الوحشي في سجون «نظام بشار» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، عن قضاء اللاجئ الفلسطيني محمد عمر السهلي، من أبناء مخيم اليرموك قرب العاصمة السورية دمشق، تحت التعذيب في سجون نظام الأسد.

وأشارت مجموعة العمل في بيان لها اليوم، إلى أن السهلي هو أب لخمسة أطفال، وفارق الحياة نتيجة التعذيب الوحشي، الذي تعرض له في أحد سجون النظام في سوريا.

Advertisements

وأكدت المجموعة التي تتخذ من بيروت مقرًا لها، قضاء 584 لاجئًا فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال، تحت التعذيب في سجون نظام الأسد. كما وثقت المجموعة حتى الآن، أكثر من 1746 معتقلاً فلسطينيًا في سجون نظام الأسد، منهم أكثر من 107 نساء.

وفي شأن آخر أصيب شاب فلسطيني في قرية بورين جنوب نابلس، برصاص الاحتلال الاسرائيلي، خلال تصدي أهالي القرية لهجوم مستوطنين، الليلة الماضية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: “إن الشاب عبادة النجار، أصيب بعيار ناري في منطقة الفخذ، خلال التصدي لهجوم مستوطنين على بورين، وجرى نقله الى مستشفى رفيديا وحالته مستقرة”.