انت الان تتابع 16 قتيلًا و30 مصابًا حصيلة انفجار سوق في باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انفجار - أرشيفية

أفادت مصادر رسمية باكستانية اليوم الجمعة، بمقتل 16 شخصًا وإصابة 30 آخرين بانفجار قنبلة في إحدى أسواق مدينة "كويتا" غرب البلاد. وقال نائب المفتش العام لشرطة كويتا عبد الرزاق تشيما في تصريح نقلته قناة (جيو نيوز) الإخبارية الباكستانية، إن 16 شخصا لقوا مصرعهم جراء الانفجار الذي استهدف طائفة الهزارة الشيعية، مضيفا أن 8 من القتلى ينتمون للهزارة، مشيرًا إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة محلية الصنع، كانت مخبأة بين الخضراوات في السوق، مضيفا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأن من بينهم 4 من أفراد حرس الحدود.

وكانت شرطة كويتا قد أعلنت في وقت سابق أن المباني المجاورة للسوق لحقت بها أضرار جراء الانفجار. فيما فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول موقع الانفجار، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن. ونجا مفتي باكستان، تقي عثماني، من محاولة اغتيال في كراتشي، مارس الماضي، بعد أن فتح مسلحون النار على سيارته

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