أستاذ «خلع البنطلون» بجامعة الأزهر: «كشفت عوار الأمة نظريًا وعمليًا»

كتب-مصطفى جمال

أكد الدكتور إمام رمضان إمام، أستاذ العقيدة المفصول من جامعة الأزهر، بعد حادث إجبار طالبين على خلع بنطالهما في محاضرة يوم الخميس الماضى بكلية التربية بنين بالقاهرة، أنه وإن فصل من الجامعة، لكنه لن يفصل عن دينه، أو أخلاقه، أو عن تلامذته وطلابه.

ووصف قرار فصله بدون تحقيق بأنه «فصل واقعي» يتطابق مع كل صور منظومة حياتنا المعاصرة التي أثبتت بالبرهان العملي أن الهوة بين أقوالها وأفعالها أصبحت سحيقة، وأن الفرق شاسع بين حياة الكلمة وحياة الفعل بين دين الأقوال ودين الأفعال بين أخلاق النظر وأخلاق التطبيق-حسب تعبيره-.

وقال عبر...