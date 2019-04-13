عقيلة صالح: الشعب الليبي سيتوجه إلى صنايق الاقتراع بعد تحرير طرابلس

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي ​عقيلة صالح​، أنّ "الشعب الليبي سيذهب إلى صناديق الاقتراع بعد تحرير العاصمة الليبية ​طرابلس​". ولفت إلى "حرص ​ليبيا​ على التعاون مع ​المجتمع الدولي​ لمحاربة الإرهاب".

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