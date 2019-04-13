مقتل داعشيين تزنّرا بحزامين ناسفين واعتقال اثنين آخرين في العراق

وأكدت الخلية أن "قيادة عمليات ​الأنبار​ تمكنت خلال عمليات البحث والتفتيش شمال الطريق الدولي السريع، وبإسناد من طيران ​الجيش العراقي​ و​التحالف الدولي​، من العثور على 18 وكرا لعصابات "داعش" الإرهابي"، مشيرة الى أن "العملية أسفرت عن قتل إرهابيين اثنين كانا متزنّرين بحزامين ناسفين، والقبض على اثنين آخرين، والعثور على 6 دراجات مختلفة الأنواع وعبوتين ناسفتين"، مؤكدة تدمير ​قوات الأمن​ كافة الأوكار التي تم الكشف عنها في العملية".

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