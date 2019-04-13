الصفدي: ازدياد الصعوبات سيرفع لنا سقف التحدي كي نمشي الطريق مهما كان صعبا

أشارت وزيرة الدولة للتمكين الإقتصادي للشباب و​المرأة​ ​فيوليت الصفدي​ إلى ان "شهرين وأسبوعين مروا على ​تشكيل الحكومة​، وخلال لقاءاتي مع السفراء والمؤسسات الدولية وما قراته في بعض الصحف العالمية، هناك إيجابية كبيرة بتعيين 4 وزيرات بالحكومة ال​لبنان​ية، ولكن بالنسبة الينا هذه بداية الطريق التي سنعبرها بجهودنا وجهودكن وجهود شركائنا النساء والرجال لنطور معا منظومة قانونية، إجتماعية واقتصادية. أما من جهة تجربة النساء في هذه الحكومة، ونجاحنا بممارسة مهامنا سيكون نجاحا لكل امرأة في لبنان ورسالة لكل الفرقاء اللبنانيين بان دعمهم للنساء بالحكومات المقبلة هو خيار صائب، وكي ننجح نحن بحاجة لدعم المرأة بالدرجة الأولى ولدعم ​المجتمع المدني​ بالدرجة الثانية".

ولفتت خلال احتفال بعنوان "​طرابلس​ تنتصر للمرأة" على شرف الوزيرات في ​مجلس الوزراء​، إلى انه "في هذا الإطار، إستراتيجية عمل وزارة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء و​الشباب​ صارت شبه منجزة بعدما سلمت نسخة عنها لرئيس الحكومة ليضع ملاحظاته عليها تمهيدا لإطلاقها. لن أتوقف عند تفاصيلها لأن الوقت لا يسمح، ولكن سأقول انها تعني كل النساء والشباب من مختلف الفئات والأعمار، إنطلاقا من أهداف ​الأمم المتحدة​ للتنمية المستدامة" .

واضافت "لا نشارك بمناسبة إلا ونركز فيها على دور المرأة، ولا نجتمع بمؤسسة دولية إلا ونشدد على دور المرأة، واذا كانت ​الفقر​ة " ج " ب​الدستور اللبناني​ تنص على تكريس مبادئ العدالة الإجتماعية والمساواة بالحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، دون تمييز أو تفضيل بين مواطن ومواطن، من واجبنا اليوم التركيز على الإنسان ودوره وتأمين حقوقه بغض النظر عن جنسه".

وقالت: "بإنتظارنا مسيرة طويلة وواجب علينا انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية والوطنية المشتركة التعاون على تحديث القوانين، ولتأمين العمل اللائق والنمو الإقتصادي للمرأة والشباب ، فبناء القدرات وتشجيع ريادة الأعمال لتقليص الفروقات الإجتماعية والإقتصادية وتمكين النساء لتقليص عدم المساواة بين الجنسين. كل هذه المراحل ضروري ان تترافق مع عمل مكثف بالتضامن بين جميع القوى والوزارات لتحقيق مبدأ " ​القضاء​ على الفقر " ولكن ازدياد الصعوبات سيرفع لنا سقف التحدي كي نمشي الطريق مهما كان صعبا لأننا مؤمنون بأن "طريقنا بيوصل".