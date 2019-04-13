جان جبران: عدلنا بعض القرارات الإدارية بالمؤسسة لصالح المواطن

لفت مدير عام ​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​ ​جان جبران​، الى "أننا استحدثنا لجنة مراقبة الآليات وقمنا بوضع لجنة لمراقبة جميع الموظفين ولمراقبة الأوقات بواسطة البصمة، كما وكلنا مكتب لتقييم العمل لتوحيد معيار الرواتب وفق عملهم وشهاداتهم وخبرتهم"، مشيرا الى "أننا استبدلنا عمالا فوق السن القانوني بشباب بحاجة ماسة الى العمل وهذا أهم قرار أخذته".

وأوضح جبران في حديث تلفزيوني "أننا أعطينا ​العمال​ الذين يبلغ عددهم 72 عاملا والذين هم فوق السن 6 أشهر لتسوية أوضاعهم، صحيح أن هذا الأمر سبب ضغطا كبيرا، لكن هناك شباب بحاجة الى المال، وبرأيي أنه من الأفضل أن أضحي بالأكبر سنا من أجل ​الشباب​"، مشددا على "أننا مؤسسة مستقلة لا نتدين من الدولة ولا نشكل عبءا عليها، نحن نمول ذاتنا، ونساعد الدولة بموضوع ​سد جنة​ ولا نمولها، بالاضافة الى جر مياه الاولي".

وأضاف: "عدلنا بعض القرارات الإدارية لصالح المواطن، ومنها أننا أعطينا تسهيلات كثيرة للمواطن ومنها قسطنا الدفع المادي على 4 دفعات، وبالنسبة للبدلات القديمة كانت المواطن مجبور أن يدفعها الان يمكن أن يقسطها على 3 سنوات، أزلنا الغرامات 90 في المئة على الديون الكبيرة، خفضنا رسم الاشتراك الاساسي للابنية ​الجديدة​، الاعفاء من بدل تغيير الاسم ، وضع اسس جديدة لتأمين ​المياه​ الى الخزان المشترك كما أطلقنا الخط الساخن، وحدثنا الدفع من خلال الـOMT".