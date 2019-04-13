البستاني عن خطة الكهرباء: الأجواء إيجابية والكل يعرف أهميتها

أشارت وزيرة الطاقة ​ندى بستاني​ في اعلانها عن تفاصيل خطة ​الكهرباء​ إلى ان " تفاصيل ​خطة الكهرباء​ سيتم نشرها الاسبوع المقبل على موقع ​وزارة الطاقة والمياه​ الالكتروني"، موضحة انه "لخطة الكهرباء هدفين الأول يكون في خفض العجز المالي ل​كهرباء لبنان​ والهدف الثاني هو تحسين الخدمات الكهربائية لجميع المواطنين".

ولفتت إلى انه "في عام 2018 الهدر الفني وصل إلى 34 بالمئة، واليوم نسعى ليصل إلى نحو 11 بالمئة من خلال تحسين شبكة النقل والتوزيع"، مؤكدة أن "الهدر الغير فني يتم علاجه من خلال حملة نزع التعديات وقد بدأت ​مؤسسة كهرباء لبنان​ بذلك وسوف تستكمل المؤسسة نزع التعديات بمؤازرة أمنية".

وأعلنت بستاني، "أننا بدأنا العمل على دفاتر شروط مناقصة الكهرباء ونأمل أن يتم توقيع المناقصة قبل اواخر العام الحالي، وأمس انتهينا من التقييم الفني وتأهل 6 شركات وقريباً نفتتح العرض المالي وتفوز شركة لتؤمن ​الغاز الطبيعي​ بحلول 2022".

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وأكدت وجوب "توفير زيادة التعرفة على فاتروة الكهرباء للوصول إلى تسفير العجز المالي وصولا إلى الربح، وهذه الدراسة تتم مع ​البنك الدولي​ على أساس زياد التعرفة على أساس اسعار المشتقات النفطية وأن تكون فاتورة الكهرباء التي سيدفعها المواطن أقل من الفاتورتين مجموعتين للكهرباء و​المولدات​".

وشددت على ان "الاجواء اليوم إيجابية والجميع موافق على الخطة والكل يعرف أهميتها، وبالنسبة لي هذا الموضوع بات وراءنا وعلينا العمل بإيجابية لتنفيذ هذه الخطة".

وردّا على سؤال "النشرة" حول الضمانات الّتي حصلت عليها وزارة الطاقة والمياه لعدم عرقلة المشاريع في إدارة المناقصات، أكّدت بستاني "أنّنا لم نكن يومًا ضدّ إدارة المناقصات، والضمانات تقضي بتشكيل لجنة وزارية للبتّ بالموضوع في حال تعرقلت الأمور في إدارة المناقصات".