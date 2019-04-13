رئيس بلدية شدرا:سقوط مخلفات احد الصواريخ الاسرائيلية بخراج عندقت وشدرا

اوضح رئيس بلدية شدرا سيمون حنا، "ان مخلفات احد الصواريخ الذي انفجر فوق المنطقة الحدودية اللبنانية خلال الاعتداءات الاسرائيلية على احد المواقع السورية، قد سقطت في خراج بلدتي عندقت وشدرا في محيط دير مار يعقوب من دون وقوع اصابات.
اشارة الى ان دورية من قوى الامن الداخلي في عكار عملت على جمع مخلفات الصاروخ ولم تحدد هويته بعد.
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