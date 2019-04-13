رئيس بلدية شدرا:سقوط مخلفات احد الصواريخ الاسرائيلية بخراج عندقت وشدرا

اوضح رئيس بلدية شدرا سيمون حنا، "ان مخلفات احد ​الصواريخ​ الذي انفجر فوق المنطقة الحدودية اللبنانية خلال الاعتداءات الاسرائيلية على احد المواقع السورية، قد سقطت في خراج بلدتي ​عندقت​ وشدرا في محيط دير مار يعقوب من دون وقوع ​اصابات​.

اشارة الى ان دورية من ​قوى الامن الداخلي​ في عكار عملت على جمع مخلفات الصاروخ ولم تحدد هويته بعد.