وزارة العدل تذكر بمواكبتها العملية الانتخابية الفرعية في طرابلس

ذكرت ​وزارة العدل​، وفي إطار مواكبتها لسير عملية الإقتراع يوم غد في ​الإنتخابات الفرعية​ في ​طرابلس​، أنها وضعت خطين ساخنين لتلقي أي مراجعة أو شكوى خلال سير العملية الانتخابية، كما أن وزير العدل ​ألبرت سرحان​ يداوم يوم غد في مكتبه في الوزارة على رأس فريق من ​القضاة​ والإداريين لمواكبة ​الانتخابات​ والتنسيق مع ​النيابة العامة​ المناوبة في ​الشمال​.

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