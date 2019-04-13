بو عاصي: لا طيبة ولا رحمة مع من تسوله نفسه التطاول على لبنان وشعبه

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​بيار بو عاصي​، إلى أنّ "في 13 نيسان 1975، انهارت دولة فارتفع مجتمع يرفض الموت ويقدّس الحرية، فقدم الشهيد تلو الشهيد".

وذكر في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بمناسبة "ذكرى 13 نيسان"، أنّ "في ​الشياح​ سقط جوزف بو عاصي ابن العبادية باكورة الشهداء. وكانت القوافل بالآلاف على امتداد الوطن، من كلّ الوطن، لكلّ الوطن"، مركّزًا على أنّ "قلبنا نظيف وطيبتنا أصيلة ويدنا ممدودة لخير ​لبنان​ وقيمة الإنسان. ولكن حذار أن تجرّبونا، فلا طيبة ولا رحمة مع من تسوله نفسه التطاول على لبنان وشعبه".