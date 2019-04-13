سعد: من حق الشباب محاسبة السلطة على تردي الأوضاع في البلاد

أكد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد خلال لقائه وفداً طلبة مدرسة الفنون الإنجيلية أن السلام الأهلي والوحدة الوطنية لا يمكن أن تلغي الاختلاف السياسي والثقافي والاجتماعي والفكري لأن الاختلاف طبيعي بين البشر، ونحن بدورنا علينا احترام التنوع وتقبل الآخر والتحاور معه.
ودعا سعد الطلاب إلى النضال والدفاع عن حقهم في التعبير عن آرائهم، وقال:" نحن نناضل من أجل الوصول إلى أنظمة حديثة عصرية مدنية ديمقراطية تسمح بتداول السلطة. أنتم جيل المستقبل من حقكم مساءلة ومحاسبة السلطة عما أوصلت البلاد إليه من ترد في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية".
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