أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​أنطوان حبشي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي في ذكرى 13 نيسان 1975، أنّ "ذكرى هذا اليوم الأليم ستبقى خالدة فقط، من أجل استخلاص العبر كي لا تتكرّر المأساة ولتنقية ذاكرتنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر حبشي في ذكرى 13 نيسان: لاستخلاص العبر كي لا تتكرر المأساة ولتنقية ذاكرتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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