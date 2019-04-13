المرصد: 232 قتيلا بينهم عناصر من حزب الله بضربات إسرائيلية على سوريا خلال عام

أعلن "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​" أنّ "التصعيد الإسرائيلي تجاوز عامًا كاملًا من بدء التصعيد في مطلع نيسان 2018، وحتّى اليوم 13 نيسان 2019، فيما يواصل "المرصد" رصد التصعيد الإسرائيلي سواء بضربات صاروخية أو بغارات من ​الطائرات الإسرائيلية​، الّتي استهدفت مواقع إيرانية وأخرى تابعة للميليشيات العاملة تحت إمرتها ومواقع "​حزب الله​".

وبيّن أنّ "آخر ما استهدفت هذه الضربات، هي مدرسة المحاسبة في مدينة مصياف ومركز تطوير صواريخ متوسطة المدى في قرية الزاوي ومعسكر الطلائع في قرية الشيخ غضبان في ريف مصياف، والتابعة للقوات الإيرانية وقوات ​النظام السوري​، حيث كانت الضربات الإسرائيلية استهدفت موقع منطقة الزاوي في 23 تموز 2018".

وذكر "المرصد" أنّ "الضربات قبل الأخيرة استهدفت ​مطار حلب الدولي​ والمنطقة الواصلة إلى المدينة الصناعية، محيط ​مطار دمشق الدولي​، مستودعات أسلحة وذخيرة في ضواحي ​بانياس​ وجبال مصياف في الساحل السوري و​ريف حماة​ الغربي، محيط مطار دمشق الدولي، ضواحي العاصمة دمشق، "مركز اطمئنان للدعم" تابع للحرس الثوري الإيراني والواقع على مقربة من مطار النيرب العسكري عند أطراف ​مدينة حلب​ الشرقية، مطار المزة العسكري، منطقة الهري بريف ​دير الزور​، مناطق في ريف ​القنيطرة​ الشمالي والأوسط، مطار الضبعة العسكري ب​ريف حمص​ الجنوبي الغربي، حرم ومحيط مطار التيفور العسكري بالقطاع الشرقي من ريف حمص، اللواء 47 ومنطقة سلحب في الريف الغربي لحماة، مواقع قرب بلدتي حضر وخان أرنبة ومدينة البعث في ريف القنيطرة، منطقة الكسوة ب​ريف دمشق​، منطقة ​مطار الضمير​ العسكري، مثلث درعا – القنيطرة – ريف دمشق الجنوبي الغربي، منطقتي مطار النيرب العسكري ومطار حلب الدولي، كما ضرب انفجاران كل من مطار حماة العسكرية وموقعاً للقوات الإيرانية في ​ريف حلب الجنوبي​".

وأوضح "أنّه رصد تصاعد تعداد الخسائر البشرية خلال هذه الضربات المكثّفة، حيث ارتفع تعداد من وثّقهم "المرصد السوري لحقوق الإنسان" خلال أكثر من عام من التصعيد الإسرائيلي، إلى 146 من القوات الإيرانية والقوى الموالية والتابعة لها، جراء ضربات صاروخية وجوية إسرائيلية استهدفت مواقعهم ومستودعات ومنصات صواريخ تابعة لهم، في مناطق عدّة بشمال ​سوريا​ ووسطها وفي الجنوب السوري والبادية، منذ مطلع نيسان 2018".

وكشف "المرصد" "أنّه كذلك وثّق مقتل 28 على الأقل من عناصر قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها من الجنسية السورية، ممّن قتلوا جراء الانفجارات الّتي شهدتها مستودعات للذخيرة والوقود في مطار حماة العسكري الواقع إلى الغرب من مدينة حماة. كما جرى نشر أنباء عن عشرات الضربات الإعلامية للقوات الإسرائيلية ضدّ مواقع لقوات النظام وحلفائها الإيرانيين و"حزب الله"، في حين وثّق "المرصد" مقتل نحو 58 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها بينهم ضباط منذ نيسان 2018".