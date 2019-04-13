أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه ""سيبقى 13 نيسان يوما اسود في ذاكرة اللبنانيين ودرسا من دروس الزمن المرير. ولكي لا ننسى، علينا جميعا الإبتعاد عن كل خطاب طائفي مذهبي أو تحريضي"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسن مراد: 13 نيسان يوم اسود بذاكرة اللبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.