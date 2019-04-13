وزير الآثار: الإعلان عن كشفين جديدين بالأقصر الأربعاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار إنه سيتم الإعلان عن كشفين جديدين بالأقصر يوم الأربعاء المقبل، إضافة إلى تنصيب آخر تمثال للملك رمسيس الثاني بواجهة معبد الأقصر بعد ترميمه بأيد مصرية؛ وذلك احتفالا بيوم التراث العالمي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام.

جاء ذلك اليوم السبت خلال تفقده وأكثر من 50 سفيرا أجنبيا مقبرة (خوى) من الأسرة الخامسة بجبانة (سقارة) والتي تم الإعلان عن اكتشافها يوم 2 أبريل الجاري، والتي تتفرد بنقوشها وألوانها.

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وأكد العناني أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يولي اهتماما كبيرا بتطوير منطقة (سقارة) لسهولة حركة الزيارة بالمنطقة وتنشيط السياحة..مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الإعلام الذي ينقل الصورة للعالم أجمع.

وأضاف أن هناك شائعات كثيرة حول إعادة اكتشاف ما كان مكتشفا من قبل، واليوم نرد على ذلك ونؤكد أن كل اكتشاف تم الإعلان عنه لأول مرة، وذلك لكثرة البعثات الأثرية المصرية، وخبرة العاملين بالوزارة.

وأشاد وزير الآثار بحرص سفراء الدول الأجنبية والعربية والأفريقية على حضور الاكتشافات الآثرية التي تعلن عنها الوزارة مما يساهم في تنشيط الحركة السياحية بمصر.