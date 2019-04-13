"الإعدام" لحارس عقار قتل مواطنًا من أجل سرقة دراجته النارية في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

صدقت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، على قرار مفتي الديار المصرية بالإعدام شنقًا لحارس عقار، وانقضاء الدعوة بالنسبة لعاطل صديقه نظرًا لوفاته أثناء احتجازه؛ على خلفية اتهامهما في القضية رقم 41630 جنايات منيا القمح لسنة 2015، بقتل مواطنًا لسرقة دراجته النارية تحت تهديد السلاح.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بوصول "خالد.م.ر.ج" إلى المستشفى جثة هامدة، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد.و.ح" 19 عامًا، حارس عقار، و"عماد. ح. ع" 22 عامًا، عاطل، مُقيمان دائرة مركز منيا القمح.

جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بإطلاق عيار ناري نحو المجني عليه أثناء قيادته دراجته البخارية برفقة شقيقه بهدف السرقة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات التي قضت بحكمها المتقدم.