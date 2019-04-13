الأمن العام: تنفيذ 74 ألف حكم قضائي وضبط 170 قطعة سلاح ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام، عدة حملات أمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 171 قطعة سلاح ناري، 196 قطعة سلاح أبيض، 201 قضية مخدرات، 20 مُتهَم لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 67 متهم ومراقب هاربين، 310 دراجة نارية مخالفة، 26824 مخالفة مرورية، 1436 مخالفة مرافق، 32 قضية مصنفات، وتنفيذ 74737حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط 67 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، وهاربين من تنفيذ أحكام المراقبة، 20 متهم لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.