اليوم.. مدبولي يلتقى مدير منظومة الشكاوى الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمتابعة سير العمل داخل المنظومة. ويعقب اجتماع رئيس الوزراء، لقاءً مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة المشروعات التي تقوم على تنفيذها الوزارة. ​

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