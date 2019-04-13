الصناعة تبدأ دعم التصنيع المحلي لأنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

قالت وزارة الصناعة والتجارة، في بيان لها اليوم، إنها أطلقت خارطة الطريق لدعم التصنيع المحلي لأنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية بالتعاون الوثيق مع ممثلي القطاع الخاص والجهات المعنية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة اليونيدو، حول مشروع "استخدام الطاقة الشمسية الحرارية للعمليات الصناعية"، حيث تم التوافق على أهداف وبرامج خارطة الطريق والتي تم عرضها و تشمل٢١ برنامجاً، بحسب بيان صحفي للوزارة اليوم السبت.

ويهدف مشروع "استخدام الطاقة الشمسية الحرارية للعمليات الصناعية" إلى ترويج استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع وتطبيقها في عمليات التسخين في الصناعة الذي يتم تنفيذه بين اليونيدو و مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع إلى مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار.

Advertisements

واعتمدت الوزارة منهجية إعداد خارطة الطريق علي تحليل دقيق للأسواق المحلية والعالمية ودراسات عميقة لسلسة القيمة والقدرات التنافسية للصناعة المصرية مع انتقاء أفضل فرص الاستثمار المتاحة للمصنعين والجهات الممولة.

وقال أحمد طه، مساعد وزير التجارة و الصناعة، خلال الورشة إن أهمية هذا المشروع تتمثل في تعميق التصنيع المحلي، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، كما ركز على الإهتمام والتوسع في دعم هذا القطاع من خلال تطوير التعليم الفني والتركيز على التصدير وبالأخص للأسواق الإفريقية وتطوير الخدمات المقدمة للمصنعين من دعم فني وتمويلي.

وأشار طه إلى أنه سيتم تنفيذ خارطة الطريق من خلال تعاون وثيق بين اليونيدو و مركز تحديث الصناعة والذي يقوم بتنفيذ البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي ، كما سيشارك في تنفيذ خارطة الطريق ممثلي القطاع الخاص والعديد من الجهات الحكومية والبنكية و مؤسسات التعاون الدولية.

وقالت حنان الحضري، مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، إن هذا المشروع سيعمل على تقليل استيراد مكونات السخانات الشمسية لأغراض التسخين وبناء قدرات الكوادر الفنية المصرية في مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات الطاقة الشمسية مما سيعمل على خلق فرص عمل جديدة وتشجيع ريادة الأعمال ودعم التنافسية في مجال تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة في السخانات الشمسية.