قطع التيار الكهربائي عن قرى مركزي كفر سعد وفارسكور في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:
أعلنت شركة الكهرباء في محافظة دمياط انقطاع التيار عن عدد من قرى ومدن المحافظة، الاثنين المقبل، لإجراء أعمال الصيانة وإحلال وتجديد لوحات التوزيع في محطات المحولات، على أن تعود الخدمة بعد الانتهاء من المتابعات.
وأوضحت الشركة في بيان لها أنه من المقرر قطع التيار عن قرى كفر البطيخ والحوراني بمركز فارسكور إلى جانب صيانة الخطوط الهوائية ولوحات التوزيع ومحطات المحولات في مدينة عزبة البرج وقرية العباسية بمركز كفر سعد.
وأكدت الشركة في بيان لها أن تلك الإجراءات تأتي استعدادًا لفصل الصيف، وسيجري فصل الخدمة عن عدة قرى خلال الأيام المقبلة لحين الانتهاء من الأعمال التي جرى طرحها بعد اعتماد خطة تطوير المحطات بالمحافظة.
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