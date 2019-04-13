التنمية المحلية تعلن عن مسابقة لتعيين رؤساء أحياء ومدن بجميع المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التنمية المحلية صباح اليوم السبت، عن مسابقة جديدة لتعيين القيادات المحلية بالمحافظات تشمل رؤساء أحياء ومدن ومراكز في جميع المحافظات، في اطار ضخ دماء جديدة بالمحليات.

وقال اللواء محمود شعراوي، في بيان، وزير التنمية المحلية إن التقديم للمسابقة سيبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 16 ابريل الجاري، ولمدة شهر وسيتم إجراء اختبارات شفوية وتحريرية للمتقدمين، ويتم الاختيار عن طريق لجنة القيادات بالوزارة برئاسته وتضم ثلاثة محافظين وخبراء متخصصين في اللغات والحاسب الآلي ومستشار بمجلس الدولة وأمين عام الإدارة المحلية.

وأوضح الوزير في بيان رسمي للوزارة اليوم، أن التقدم سيكون من خلال البوابة الرسمية للوزارة، وسيتم إجراء الاختبارات واختيار القيادات الجديدة بداية يونيو القادم مؤكداً أن الإعلان عن هذه الوظائف يأتي في إطار جهود الوزاة للدفع بدماء جديدة من القيادات الشابة من الشباب المتميز والمرأة بالمناصب القيادية بالمحافظات ودفع عجلة التنمية في كافة أنحاء مصر.

وأضاف الوزير أن الاختبارت ستتم بحيادية وشفافية كاملة لضمان اختيار قيادات تعمل على دعم الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات وتحقيق رضاهم عنها وسيتم تنظيم دورات تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للقيادات التي سيتم اختيارها على كافة الموضوعات المتعلقة بالمحليات، موضحا أنه على الراغبين في معرفة تفاصيل واختصاصات الوظائف الدخول على موقع الوزارة.