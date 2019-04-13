الهند: أمريكا استوعبت حاجتنا لشراء أسلحة روسية لنبقى شريكا قويا

أفادت وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيتارامان، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة استوعبت أن بلادها المتاخمة لكل من باكستان والصين، تحتاج إلى شراء أسلحة من روسيا، وغيرها؛ لتبقى شريكا قويا، مشيرة إلى أن واشنطن قدَّرت وجهة النظر ذات الصلة التي طرحتها نيودلهي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعربت الوزيرة الهندية، عن أملها في ألا تشمل العقوبات الأمريكية صفقة شراء نيودلهي صاروخ "إس -400" الروسي.

وأشارت سيتارامان إلى أن الإدارة الأمريكية علمت باتفاق الهند لشراء نظام الدفاع الصاروخي "إس -400" مقابل 5.2 مليار دولار، موضحة أن المفاوضات مع موسكو، وهي مورد قديم

للجيش الهندي، بشأن هذه الصواريخ بدأت قبل فرض العقوبات الأمريكية.ولدى سؤال الوزيرة عما إذا كانت واثقة من أن الهند ستتجنب العقوبات، أجابت سيتارامان: "نعم آمل ذلك".أشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أبرم الصفقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر الماضي، رغم تحذيرات الولايات المتحدة من فرض عقوبات على الدول التي تشتري معدات عسكرية روسية.