البنك الدولي: إعصار "إيداي" بأفريقيا سبب أضرارا بملياري دولار

نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن البنك الدولي أصدر بيانا له عقب اجتماع في واشنطن يوم الخميس الماضى، وأفاد البيان بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن إعصار "إيداي" من المتوقع أن يكلف ملياري دولار "للبنية التحتية وتأثيرات سبل المعيشة".

وقال البنك الدولي إن الإعصار قد أضر بممر البنية التحتية الذي يربط ميناء بيرا في موزمبيق مع مالاوي وزامبيا وزيمبابوي "مما عطل التجارة الإقليمية وإمدادات الوقود والقمح وغيرها

من السلع".

وأضاف البيان أن الإعصار القوي أدى إلى مصرع العديد من الأشخاص فى ملاوي وموزمبيق وزيمبابوي الشهر الماضي، وحتى الآن، تأثر حوالي 3 ملايين شخص، مع الأضرار شبه الكاملة في المناطق الأكثر تضررا".

كما وصف البيان أن إعصار "إيداى" قد يكون أسوأ كارثة في نصف الكرة الجنوبي"، ودعا البنك الدولي إلى "تعاون عالمي" لبدء

Advertisements

الانتعاش وإعادة الإعمار بالنسبة للسكان الفقراء والضعفاء لمواجهة مخاطر المناخ والكوارث.

وقد ناشدت الأمم المتحدة تقديم تبرعات بقيمة 282 مليون دولار، لتمويل مساعدات الطوارئ للأشهر الثلاثة القادمة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن إعصار "إيداى" وصل إلى مدينة بيرا الساحلية الموزمبيقية في 14 مارس الماضى، ثم واصل السير على الطريق غربًا نحو زيمبابوي.

وتابعت أن في موزمبيق وحدها، توفي بها أكثر من 600 شخص من بين 1.5 مليون متضرر، وحوالي 344 قتلوا في زيمبابوي، كما غرق 59 شخصا جنوب ملاوي خلال هطول الأمطار الغزيرة في مرحلة مبكرة من العاصفة.