سيرة الرئيس العسكري الانتقالي بالسودان عبد الفتاح برهان في سطور

تولى وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف إدارة الأمور في السودان، ورئاسته لمجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، استجابة لاحتجاجات شعبية بدأت منذ 19 ديسمبر الماضي، واعتصام مفتوح نظمه المحتجون ، انتهى بتنحية الرئيس عمر البشير جبريا ووضعه تحت الإقامة الجبرية.



وأتي إعلان تولي الفريق أول ابن عوف الذي كان وزير دفاع في ظل حكم البشير، خطوة لم تلق ارتياحا في صفوف المحتجين في شوارع الخرطوم الذين يطالبون بأن تكون الحكومة المقبلة مدنية.

وأعلن بن عوف تنازله عن رئاسة المجلس أمس يوم الجمعة، وتعيين المفتش العام للجيش عبد الفتاح البرهان رئيسا جديدا للمجلس العسكري الانتقالي، واختيار، على حد قوله، من يثق فيه وفي خبرته وجدارته لهذا المنصب.

فمن هو الفريق عبد الفتاح برهان ؟

الفريق أول عبد الفتاح البرهان ذو الـ60 عاما، هو القائد السابق للقوات البرية في الجيش السوداني والمشرف على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق مع محمد حمدان حميدتي

قائد قوات الدعم السريع، وآخر منصب له هو المفتش العام للقوات المسلحة السودانية.

وإبان الاحتجاجات التي عمت السودان، مطالبة بإسقاط الرئيس السابق عمر البشير، رقّى الأخير البرهان من رتبة فريق ركن إلى رتبة فريق أول في فبراير الماضي، وعينه مفتشا عاما للجيش بعد أن كان رئيسا لأركان القوات البرية منذ فبراير 2018.

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يوصف الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، بعد رضوخ عوض بن عوف للشارع السوداني وتنازله عن منصبه، بأنه يحظى بقبول واسع وسط جنود وضباط القوات المسلحة، ووسط عامة الشعب.

وُلد البرهان في قرية قندتو بولاية نهر النيل، شمايل السودان، عام 1960، والتي تبعد عن الخرطوم نحو 172 كيلومترا، وهي قريبة من مدينة شندي التاريخية.

وينتمي رئيس المجلس العسكري الجديد إلى أسرة دينية، تدين بالولاء للطريقة الختمية، إحدى الطرق الصوفية في

السودان، وتعد الذراع الدينية للحزب الاتحادي الديمقراطي الذي تزعّمه محمد عثمان الميرغني.

درس البرهان المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مدارس قريته التي ينتمي معظم سكانها لقبيلة الشايقية، إحدى أشهر القبائل السودانية، ثم بعد ذلك انتقل إلى مدينة شندي، حيث مدرستها الثانوية ليكمل فيها تعليمه، قبل أن ينضم للكلية الحربية السودانية، ضمن ضباط الدفعة 31.

بعد تخرّجه من الكلية الحربية، عمل في الخرطوم متنقلا بين وحدات الجيش السوداني. كما شارك في جبهات القتال في جنوب السودان ودارفور ومناطق أخرى، وانتُدب لدورات تدريبية في كل من مصر والأردن.

يعد عبد الفتاح البرهان، الابن الثالث من بين سبعة أولاد وبنتين أنجبهم البرهان عبد الرحمن البرهان من زوجته صفية الصديق، التي تعود جذورها إلى الشيخ علي الحفيان، وهو أحد الرجال الذين يُعتقد بصلاحهم في السودان، وبُنيت على قبره قبة بعد وفاته، ظلت كمزار للمحبين والمريدين، كما هى حال كثير من القباب في السودان. ولجده عبد الرحمن البرهان أيضاً قبة على قبره بعد دفنه في مدينة العيدج بمنطقة شرق الجزيرة وسط السودان.

وحسبما نقلت بعض وكالت الأنباء عن مقربون من رئيس المجلس العسكري الجديد، إنه ليس له ارتباط بأي تنظيم سياسي، ما يعزز من فرص نجاحه في الوقت الراهن.