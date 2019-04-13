الرئيس اليمني: أولوياتنا هزيمة الانقلاب الحوثي

ألقى الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى كلمة صباح اليوم السبت أمام أولى جلسات البرلمان الشرعى منذ انقلاب الحوثيين باليمن.

وقال عبد ربه منصور هادى إن انعقاد البرلمان يشير بوضوح لفشل المشروع الحوثى المدمر، داعيا المجتمع الدولى للتصدى لمماطلات الحوثيين فى مباحثات السلام، بجانب سرقتهم للمساعدات الإغاثية الموجهة لليمنيين ويتاجرون

بها.

وأكد الرئيس اليمنى أن أهم أولويات اليمن فى الوقت الراهن هى هزيمة الانقلاب الحوثى، وتلتزم مؤسسات الدولة بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، معتبرا أى موظف فى الدولة لا يقوم بمهام وظيفته هو خائن للوطن والشعب.

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وناشد اليمنيين بالتمسك بالأمل رغم

تهديدات وانتهاكات الحوثيين ببلادهم، مشددا "لم نكن نريد الحرب وبذلنا كل ما فى وسعنا لتفاديها، وأثق فى النصر على الانقلاب لننطلق بعده فى بناء اليمن الاتحادى الجديد".

ووجه الرئيس اليمنى حديثه للحوثيين بالقول "لا ترهنوا حاضر ومستقبل اليمن لأعداء البلاد، ألم يحن الوقت لإلقاء السلاح والبدء فى السلام؟"، مبينا أن الحرب لم تكن خيار اليمن لكن ما يتم حاليا واجب فى الدفاع عن الوطن.